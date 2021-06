Qwant perd à nouveau son PDG

Un an 1/2 à peine après le départ de son fondateur Éric Léandri, Qwant perd son second PDG. Jean-Claude Ghinozzi, ancien directeur commercial de Qwant passé aux commandes de la société en 2019, vient d’annoncer sur son profil LinkedIn qu’il quittait son poste de président-directeur général. Le désormais ex-CEO pourrait prendre prochainement la tête d’un fonds d’investissement. Si l’on en croit l’AFP, Corinne Lejbowicz, actuellement membre des conseils d’administration du Groupe La Poste et de FDJ, pourrait prendre la direction de l’entreprise.

L’annonce de ce départ fait l’effet d’une douche froide : depuis sa prise fonction en 2019, Jean-Claude Ghinozzi était parvenu à redresser les finances du groupe. Ainsi, les pertes de Qwant avaient diminué de moitié en 2020 (-13 millions d’euros) tandis que le chiffre d’affaires progressait dans le même temps de 40% par rapport à 2019 (7,5 millions d’euros en 2020 contre 5,8 millions en 2019). La perspective d’un retour à l’équilibre pour 2021 semblait même presque réaliste.

La décision de Ghinozzi serait-elle liée à des résultats récents plus décevants que prévu ? Il reste à espérer que ça ne soit pas le cas. Qwant est actuellement le 4ème moteur de recherche en France.