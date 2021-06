Western Digital : un malware efface les données des disques durs

Western Digital prévient ses clients ayant un disque dur My Book Live qu’un malware peut effacer toutes leurs données. Le groupe conseille de déconnecter pour l’instant son disque dur d’Internet pour éviter une mauvaise surprise.

Un malware efface les données des disques durs

Voici ce qu’écrit Western Digital concernant le malware pour ses disques durs My Book Live et l’effacement des données :

Western Digital a déterminé que certains appareils My Book Live sont compromis par un logiciel malveillant. Dans certains cas, cette situation a conduit à une réinitialisation d’usine qui semble effacer toutes les données de l’appareil. L’appareil My Book Live a reçu sa dernière mise à jour du firmware en 2015. Nous comprenons que les données de nos clients sont très importantes. Pour le moment, nous vous recommandons de déconnecter votre My Book Live d’Internet afin de protéger vos données sur l’appareil. Nous enquêtons activement et nous fournirons des mises à jour à ce fil de discussion lorsqu’elles seront disponibles.

Cette prise de parole de Western Digital intervient après plusieurs témoignages d’utilisateurs sur le forum du groupe. « J’ai un WD My Book live connecté au réseau local de ma maison et qui fonctionne bien depuis des années », écrit une personne. « Je viens de découvrir que, d’une manière ou d’une autre, toutes les données qu’il contient ont disparu aujourd’hui, tandis que les répertoires semblent là mais vides. Auparavant, le volume de 2 To était presque plein, mais maintenant il est réellement plein », poursuit-il.

Le tableau de bord de Western Digital également piraté ?

Le WD My Book Live est le périphérique de stockage capable de se connecter à Internet. Le disque dur est généralement connecté à l’ordinateur par USB et se connecte à un réseau local via l’Ethernet. Parallèlement, l’application WD My Book Live permet aux utilisateurs d’accéder à distance à leurs fichiers stockés via les serveurs de Western Digital. Lorsque des utilisateurs ont tenté de se connecter à l’aide du tableau de bord via le Web, ce dernier leur a indiqué que leur mot de passe n’était pas valide. De nombreux autres propriétaires ont également confirmé que leur appareil a été touché par le même problème.