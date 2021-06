🔥 Les films et séries qui arrivent sur Netflix en juillet 2021

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en juillet 2021 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Young Royals

Date : 1/07

Synopsis : Le prince Wilhelm s’adapte à la vie à Hillerska, son nouveau pensionnat prestigieux, mais suivre son cœur s’avère plus compliqué que prévu.

Génération 56K

Date : 1/07

Synopsis : Ayant noué des liens à l’époque du modem 56k, Matilda et Daniel se retrouvent par hasard presque 20 ans plus tard. Leur amitié peut-elle évoluer elle aussi ?

Mortel : Saison 2

Date : 2/07

Synopsis : À son retour sous une nouvelle forme, Obé lève une armée de partisans à l’école, obligeant Sofiane, Victor et Luisa à tout faire pour éviter une catastrophe.

Envoyez du bois !

Date : 2/07

Synopsis : Un bûcheron pragmatique et son équipe affrontent les éléments et des machines capricieuses pour débiter du bois précieux et le transporter sur l’île de Vancouver.

Mine

Date : 4/07

Synopsis : Emprisonnées dans une vie dorée de secrets et de mensonges, deux femmes de riche extraction se battent pour éliminer tous les obstacles à leur vrai bonheur.

Querelles de voisinage

Date : 7/07

Synopsis : Après avoir gagné une maison dans une tombola, la modeste famille López s’installe dans un quartier huppé, où les Espinoza ne semblent pas ravis de les accueillir.

The Mire : 1997

Date : 7/07

Synopsis : Quand une crue met au jour un autre corps dans la forêt de Gronty, corruption, escroqueries des années 1990 et secrets de la Seconde Guerre mondiale resurgissent aussi.

Atypical : Saison 4

Date : 9/07

Synopsis : Alors que Casey et Sam sont sur le point de quitter le nid, tous les membres de la famille Gardner se demandent à quoi ressemblera désormais leur vie.

Virgin River : Saison 3

Date : 9/07

Synopsis : Mel et ses proches se soutiennent quand l’adversité s’acharne, car entre un incendie, des disputes, des ruptures et un cruel décès, rien n’épargne Virgin River !

La Cuisinière de Castamar

Date : 9/07

Synopsis : Dans le Madrid de 1720, une cuisinière douée attire l’attention d’un duc veuf qui reprend sa place dans la société aristocratique. D’après le roman de Fernando J. Múñez.

Biohackers : Saison 2

Date : 9/07

Synopsis : Des visions troublantes hantent Mia alors qu’elle tente de reconstituer les changements soudains survenus dans sa vie et de comprendre pourquoi elle ne s’en souvient pas.

My Unorthodox Life

Date : 14/07

Synopsis : Dans cette série de téléréalité, suivez le parcours de Julia Haart, chef de la direction d’Elite Model World et ancienne membre d’une communauté juive ultraorthodoxe.

Mes Premières Fois

Date : 15/07

Synopsis : Un nouvel amour, de nouvelles amitiés et de nouvelles disputes avec sa mère : autant de raisons pour Devi de prendre des décisions courageuses… et parfois discutables !

Van Helsing : Saison 5

Date : 16/07

Séduction haute tension : Brésil

Date : 21/07 et 28/07

Synopsis : Dix célibataires ultra sexy rassemblés dans une villa de rêve. Seront-ils capables de résister à la tentation pour empocher la récompense ?

Sexy Beasts

Date : 21/07

Synopsis : Lassés des rencontres superficielles, d’authentiques célibataires décident de modifier leur apparence grâce au maquillage afin de voir si le charme opère malgré tout…

Sky Rojo : Saison 2

Date : 23/07

Synopsis : Adrénaline et action sont encore au programme de cette deuxième saison de « Sky Rojo », par les créateurs de « La casa de papel ».

Les Maîtres de l’Univers : Révélation

Date : 23/07

Synopsis : La guerre pour Eternia reprend. S’agit-il de l’ultime bataille entre He-Man et Skeletor ? Une nouvelle série d’animation par le scénariste et réalisateur Kevin Smith.

Racket Boys

Date : 27/07

Synopsis : Un jeune citadin emménage à la campagne lorsque son père entraîneur est embauché pour remettre sur pied l’équipe de badminton en perdition d’un collège local.

The Snitch Cartel : origins

Date : 28/07

Synopsis : À Cali dans les années 1970, deux frères mènent une vie tambour battant entre famille, amours et une même ambition dévorante : s’emparer du marché de la drogue colombien.

Tattoo à refaire

Date : 28/07

Synopsis : De talentueux tatoueurs peuvent-ils réparer l’irréparable en transformant les tatouages affreux de leurs clients en œuvres d’art ?

Glow Up : Saison 3

Date : 30/07

Synopsis : Dans ce concours, les futurs maquilleurs se défient en couleurs pour tenter de booster leur carrière dans les métiers de la beauté.

Outer Banks : Saison 2

Date : 30/07

Synopsis : La deuxième saison de la série à succès met plus que jamais à l’épreuve la bande d’amis à travers une nouvelle vague d’aventures estivales.

How to Sell Drugs Online (Fast) : Saison 3

Date : Prochainement

Synopsis : Lorsque la santé de Lenny flanche, la bande met ses différends de côté pour trouver les fonds nécessaires à son traitement. Mais de nouvelles menaces planent.

Comme une Étincelle

Date : Prochainement

Synopsis : Ces courts-métrages suivent de jeunes adultes aux prises avec le tourbillon d’émotions provoqué par leur rencontre avec l’amour dans des circonstances inattendues.

FILMS

Dynasty Warriors

Date : 1/07

Synopsis : Seigneurs de guerre, guerriers et hommes d’État s’affrontent pour le pouvoir dans ce conte fantastique inspiré de la série de jeux vidéo et du roman « Les Trois Royaumes ».

La 8e Nuit

Date : 2/07

Synopsis : Armé d’un chapelet et d’une hache, un moine pourchasse un esprit millénaire qui prend possession des humains et sème la désolation sur Terre.

Fear Street (trilogie)

Partie 1 : 1994

Date : 2/07

Synopsis : Après une série de meurtres, une ado et ses amis s’en prennent à une force maléfique qui empoisonne le quotidien de leur ville depuis des siècles. Bienvenue à Shadyside.

Fear Street (trilogie)

Partie 2 : 1978

Date : 9/07

Synopsis : Dans la ville maudite de Shadyside, une série de meurtres terrorise Camp Nightwing. L’insouciance des beaux jours cède la place à une lutte pour la survie.

Fear Street (trilogie)

Partie 3 : 1666

Date : 16/07

Synopsis : De sombres secrets. Un mal indicible. Le monde impitoyable de 1666 détient la clé d’une puissante malédiction et de l’avenir d’une petite ville.

Major Grom : Le Docteur de Peste

Date : 7/07

Synopsis : Lorsque la folie meurtrière d’un justicier masqué plonge une ville dans le chaos, un policier rebelle et son tout jeune partenaire sont les seuls à pouvoir y mettre fin.

C’était l’Eté Dernier

Date : 9/07

Synopsis : Lors de vacances d’été au bord de la mer, Deniz, 16 ans, cherche à gagner le cœur de son béguin d’enfance et se retrouve au cœur d’un triangle amoureux.

Comment Je Suis Devenu Super-Héros

Date : 9/07

Synopsis : Dans un monde où humains et super-héros cohabitent, un flic solitaire et sa brillante collègue unissent leurs forces pour démanteler un sombre trafic de super-pouvoirs.

A Classic Horror Story

Date : 14/07

Synopsis : Les passagers d’un bus sont victimes, les uns après les autres, de meurtres rituels. Tension et horreur sont volontairement poussées à l’extrême dans ce film terrifiant.

Le Guide de la Famille Parfaite

Date : 14/07

Synopsis : Au Québec, un couple affronte la pression et les attentes associées à l’éducation des enfants dans une société obsédée par le succès et l’image.

A Perfect Fit

Date : 15/07

Synopsis : Jeune blogueuse de mode, Saksi se rend dans une boutique de Bali à la recherche de la paire de chaussures idéale. Elle ignore alors que son destin va basculer.

My Amanda

Date : 15/07

Synopsis : Deux amis improbables partagent tous leurs secrets. Et peu importe les changements qui surviennent dans leurs vies respectives, leur amitié, elle, reste intacte.

Deep

Date : 16/07

Synopsis : Quatre étudiants en médecine insomniaques participent à une expérience de neurosciences qui tourne mal. Il leur faut trouver une issue avant qu’il ne soit trop tard.

Jackpotes

Date : 23/07

Synopsis : Un soir d’excès, deux amis parviennent à obtenir plusieurs millions pour financer une application révolutionnaire. Reste maintenant à la développer…

Kingdom: Ashin of the North

Date : 23/07

Synopsis : Dans cet épisode spécial, drame, trahison et une étrange découverte attisent le désir de vengeance d’une femme marquée par la disparition de sa tribu et de sa famille.

Blood Red Sky

Date : 23/07

Synopsis : Lorsque des terroristes tentent de détourner leur vol, une femme voyageant avec son fils et atteinte d’une maladie mystérieuse est forcée de dévoiler un sombre secret.

Bartkowiak

Date : 28/07

Synopsis : À la suite d’un tragique événement, un jeune combattant de MMA reprend la boîte de nuit familiale et comprend que la mort de son frère n’avait rien d’accidentel.

Resort to Love

Date : 29/07

Synopsis : Pour oublier une peine de cœur, une jeune chanteuse accepte un contrat dans un hôtel luxueux des tropiques. Le rêve… jusqu’à l’arrivée de deux invités surprises.

Le Dernier Mercenaire

Date : 30/07

Synopsis : Vingt-cinq ans après avoir passé un accord avec les services secrets français pour protéger son fils, un agent est contraint de retourner sur le terrain.

DOCUMENTAIRES

Audible

Date : 1/07

Synopsis : Avec son équipe de football américain entièrement composée de sourds, Amaree Mckenstry-Hall se bat pour réussir en championnat tout en affrontant des drames personnels.

Félinomania

Date : 7/07

Synopsis : Les amateurs de chats ont des profils très variés. Mais ils partagent tous le même amour, la même fascination pour les félins. Ce docu-série raconte leurs histoires.

Nos amis les chiens : Saison 2

Date : 7/07

Synopsis : Leur amour pour les chiens — et l’amour de leur chien en retour — devient essentiel pour un astronaute, un prêtre brésilien, le maître d’une mascotte d’université et bien d’autres encore.

Elize Matsunaga : Sinistre conte de fées

Date : 8/07

Synopsis : Ce docu-série centré sur une affaire qui a bouleversé le Brésil propose la toute première interview d’Elize Matsunaga, qui a tué son riche époux avant de le démembrer.

Red Privada : Une chronique trop gênante

Date : 14/07

Synopsis : Une étude approfondie du travail du journaliste mexicain Manuel Buendía vise à dénouer les circonstances de son meurtre et les liens entre politique et trafic de drogue.

Braquages d’anthologie

Date : 14/07

Synopsis : Des millions en espèces dérobés. Du bourbon de luxe volatilisé. Découvrez ces braquages extraordinaires et les gens ordinaires qui les ont concoctés et presque réussis.

Emicida: AmarElo – Live in São Paulo

Date : 15/07

Synopsis : Le rappeur brésilien Emicida enchante la scène du Theatro Municipal de São Paulo avec la poésie inventive et les beats éclectiques de son album « AmarElo ».

En Bref : Saison 3

Date : 16/07

Synopsis : Des monarchies au mea-culpa, des toutous à la chirurgie esthétique, explorez le large éventail de sujets de cette série documentaire narrée par des célébrités.

The Movies That Made Us: Season 2

Date : 23/07

Synopsis : Découvrez la véritable histoire des grands films de toute une génération. Acteurs, réalisateurs et autres protagonistes de l’industrie du cinéma livrent leurs secrets.

La Saga DeLorean : Destin d’un magnat de l’automobile

Date : 30/07

Synopsis : Mêlant interviews et images inédites de D.A Pennebaker (« Bob Dylan: Don’t Look Back »), ce documentaire retrace l’ascension et la chute d’une icône de l’automobile.

FILMS ET SÉRIES POUR LES ENFANTS

We The People : Do, ré, mi… démocratie !

Date : 1/07

Synopsis : Familiarisez-vous avec les principes du droit et de la citoyenneté sur la musique de Janelle Monáe, H.E.R., Adam Lambert, Brandi Carlile et bien d’autres.

Ridley Jones : La Protectrice du Musée

Date : 13/07

Synopsis : Ridley et ses amis sont les gardiens des trésors du Musée d’histoire naturelle et protègent son secret magique : la nuit, ses occupants prennent vie !

Johnny Test

Date : 16/07

Synopsis : À quel point un garçon débordant d’imagination, ses deux sœurs brillantes et son chien fidèle peuvent-ils s’attirer des ennuis ? On demande à voir !

L’Homme de l’Eau

Date : 9/07

Synopsis : Prêt à tout pour sauver sa mère malade, le jeune Gunner fugue pour se lancer à la recherche d’un personnage mythique qui aurait le pouvoir de tromper la mort.

Chasseurs de Trolls : Le réveil des Titans

Date : 21/07

Synopsis : Les héros de « Chasseurs de Trolls », « Le trio venu d’ailleurs » et « Mages et Sorciers » s’unissent contre un ennemi maléfique pour protéger leurs mondes et la vie sur Terre.

Une Seconde Chance : Rivales

Date : 23/07

Synopsis : Blessée, Maddy manque sa qualification pour les Jeux olympiques et devient l’entraîneuse d’une équipe de jeunes gymnastes qui s’apprêtent à affronter une équipe rivale.

Mighty Express : Saison 4

Date : 27/07

Synopsis : L’aventure se poursuit pour l’équipe des locomotives et des enfants qui redouble d’ingéniosité et de solidarité pour venir à bout des problèmes.

Centaurworld

Date : 30/07

Synopsis : Cherchant désespérément à rentrer chez elle, une jument intrépide traverse un monde fantastique où magie, aventure et centaures chanteurs cohabitent joyeusement.

ANIME

Mobile Suit Gundam : L’éclat de Hathaway

Date : 1/07

Synopsis : Après la rébellion de Char, Hathaway Noa lance une insurrection contre la Fédération terrienne, mais une rencontre avec un officier ennemi et une femme change son destin.

Resident Evil: Infinite Darkness

Date : 8/07

Synopsis : Des années après les événements de Raccoon City, Claire et Leon font face à un sinistre complot alors qu’une attaque virale ravage la Maison-Blanche.

Beastars : Saison 2

Date : 15/07

Synopsis : Acceptant ses instincts de prédateur, Legoshi se jure de devenir plus fort pour Hal. Pendant ce temps, le tueur herbivore est toujours en liberté.

Nos mots comme des bulles

Date : 22/07

Synopsis : Après s’être rencontrés par une belle journée ensoleillée, un garçon timide s’exprimant par haïkus et une fille pétillante mais complexée partagent un été magique.

Transformers : La Guerre pour Cybertron – Le Royaume

Date : 29/07

Dans ce dernier volet de « La trilogie de la Guerre pour Cybertron », les Animutants font face à un tournant majeur.