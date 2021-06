Le géant indien Jio Platforms vient de dévoiler le JioPhone Next, un smartphone 4G dont la principale particularité est d’avoir été conçu en collaboration avec Google. Présenté comme un mobile « ultra abordable », le JioPhone Next cible les 300 millions d’indiens qui ne sont pas encore équipés d’un smartphone 4G. Le JioPhone embarque une version d’Android « custom » conçue par les équipes de Google. Cet Android simplifié propose par exemple la version « Go » de l’app Google Camera, ce qui semble indiquer que l’OS partage nombre d’éléments communs avec Android Go.

Entre Google et Jio Platforms, la relation semble particulièrement solide. L’an dernier, Google avait investit 4,5 millions de dollars dans la firme indienne, sans doute alléché par la perspective de récupérer des centaines de millions de nouveaux utilisateurs sous Android. En outre, la société Reliance, une filiale de Jio Platforms, utiliserait déjà massivement la plateforme Cloud de Google dans le cadre de ses opérations Retail. Le JioPhone Next sera commercialisé en Inde le 10 septembre prochain à un prix sans doute extrêmement bas. Jio Platforms prévoit de le distribuer ensuite dans d’autres pays (mais sans doute pas en France).