Aliens : Fireteam Elite : les Xénomorphes seront lâchés le 24 août (trailer)

Aliens : Fireteam Elite, le TPS coopératif basé sur la célèbre franchise, sera disponible sur PC (via Steam), Xbox One/Series et PS4/PS5 le 24 août prochain. Focus Home Interactive, l’éditeur du jeu de Cold Iron Studios a annoncé la bonne nouvelle il y a quelques heures à peine.

Ok, le trailer est prometteur…

Le jeu se déroule 23 ans après les évènements de la trilogie Alien, mais la première démo jouable peinait vraiment à établir une filiation avec les métrages de Ridley Scott, James Cameron et David Fincher. Alors que l’on pouvait s’attendre à un TPS à l’ambiance horrifique, les premières zones du jeu dévoilent un titre coopératif dans lequel il s’agit avant tout de défourailler les xénomorphes et autres synthétiques à la chaine, comme un fac-similé de Gears of War dans lequel les Xénos auraient remplacés les Locustes.



…mais dans le détail, Aliens : Fireteam, c’est plutôt ça

Une fois cette déception digérée, le jeu s’annonce plutôt riche dans le genre, avec pas moins de 4 campagnes scénarisées, une trentaines d’armes disponibles, et 5 classes de spécialisations. Le jeu de base sera vendu 39,99 euros, mais Focus Home Interactive a aussi prévu une édition Deluxe à 69,99 euros comprenant le Pass Endeavor et le Pack Vétéran de l’Endeavor (kits d’apparence de classe, peintures d’armes, stickers, emote, etc.).