Huawei P50 : une présentation officielle fin juillet ?

« Teasé » lors de la conférence consacrée à HarmonyOS, le P50 de Huawei tarde à se faire connaitre. Généralement, Huawei dévoile ses derniers flagships à la fin du premier trimestre, mais depuis le ban américain, le géant asiatique semble avoir revu en profondeur son calendrier. Si l’on rajoute à ces contraintes logistiques les gros soucis de disponibilité sur nombre de composants électroniques, le silence de Huawei est malheureusement presque logique.

De nouvelles rumeurs devraient cependant ragaillardir les utilisateurs de la marque. Selon ces bruits de couloir rapportés par un leaker chinois, le P50 pourrait être dévoilé officiellement vers la fin du mois de juillet (soit un décalage de 4 mois avec les annonces des précédents flagships).

Le mobile tournerait avec un nouveau modèle de processeur Kirin, HarmonyOS préinstallé, et un énorme bloc photo composé de 4 capteurs dont un gros capteur d’un pouce. En outre, la gamme P50 Series se déclinerait en trois modèles, soit le P50 standard, le Huawei P50 Pro, et le Huawei P50 Pro+. Voilà qui sent la segmentation de gamme en fonction de la capacité en RAM et en stockage…