Captain America : un YouTubeur recrée un modèle du bouclier (presque) totalement fonctionnel

Passionné de super-héros et de culture geek, Jack Laser est un jeune YouTubeur américain particulièrement doué pour la bricole. Après les Batarangs de Batman, le lance-flammes de Spider Man, la main d’Iron Man ou l’exosquelette du Dr Octopus, Jack Laser s’est attaqué à un autre symbole iconique de l’armurerie Marvel : le bouclier de Captain America ! Dans le Comics, ce bouclier composé d’un alliage d’acier et de Vibranium peut rebondir sur les murs et surtout retourner dans les mains de son propriétaire (en l’occurrence, le très patriotique Captain America).



Jack Laser est parvenu à un résultat « approchant », avec un bouclier en fibre de carbone capable lui aussi de rebondir sur les murs. Après de très nombreux essais et surtout échecs de conception, le jeune Géotrouvetou est parvenu à reproduire un bouclier à la fois résistant (pas autant que celui du Comics bien sûr), et surtout se comportant comme un frisbee géant. L’accessoire a même été perfectionné avec un système de prise par aimant, qui permet de lancer le bouclier du même geste élégant que le super-héros. Alors certes, ce bouclier-ci n’arrête pas les balles, mais c’est un premier pas…