Starlink : la couverture mondiale du service attendue pour le mois de septembre

Starlink progresse vite. Gwynne Shotwell, la présidente du groupe, a confirmé lors de la conférence Macquarie (MQG.AX) que la couverture mondiale de Starlink serait atteinte d’ici quelques mois à peine : « Nous avons déployé avec succès quelque 1 800 satellites et, une fois que tous ces satellites auront atteint leur orbite opérationnelle, nous disposerons d’une couverture mondiale continue, ce qui devrait être le cas en septembre. Par la suite, nous auront un travail réglementaire à faire dans dans chaque pays afin d’obtenir l’autorisation pour fournir des services de télécommunications ».

Attention, on parle ici de couverture globale et non pas de l’hypothèse, encore lointaine, où une grande partie de la population mondiale pourra se connecter à de l’internet haut débit via Starlink ou un autre service du même type. En l’état, Starlink fonctionne en version bêta et ne dispose que d’un peu plus de 10 000 abonnés répartis aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

La firme d’Elon Musk a tout de même commencé à préenregistrer des abonnements en Austriche, Australie, Argentine, Brésil, France, Chili, Colombie, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines, Afrique du Sud et Espagne. Starlink a déjà les autorisations nécessaires pour l’envoi d’une flotte de 12 000 satellites et vise à terme une armada composée de 40 000 satellites. A noter enfin que d’autres sociétés se sont lancées récemment sur le créneau du haut débit par satellite (projet Kuiper d’Amazon, OneWeb, etc.).