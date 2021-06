Le 10 juin dernier, Microsoft promettait que sa plateforme de cloud-gaming xCloud fonctionnerait bientôt avec des serveurs boostés aux composants de Xbox Series X (12,1 tflops). Jusque là, les jeux xCloud tournaient sous des Xbox One S (1,5 tflops seulement). Il semble désormais acquis que la mise à jour des serveurs est en cours : le journaliste Tom Warren ainsi que de nombreux abonnés au Game Pass Ultimate (donc avec option xCloud) remarquent depuis quelques heures que certains jeux xCloud se lancent beaucoup plus rapidement et bénéficient de grosses améliorations techniques (120 fps, options d’affichage, etc.).

it looks like xCloud just got the Xbox Series X hardware upgrade for certain games. Yakuza, Rainbow Six Siege, and others are showing 120fps or gfx options, and are loading faster pic.twitter.com/BUU866V0BF

— Tom Warren (@tomwarren) June 22, 2021