Marvel’s Avengers : un vilain bug révèle l’adresse IP des joueurs

La mise à jour 1.8.0 de Marvel’s Avengers a causé une sacrée pagaille en affichant par erreur l’adresse IP des joueurs, avec le pseudo associé. Cela affecte surtout les personnes qui diffusent leurs parties en ligne, puisque leur adresse IP est visible par tous les spectateurs.

L’adresse IP en bas (cachée ici avec un bandeau noire) et d’autres données

Crystal Dynamics, qui développe Marvel’s Avengers, a pris la parole concernant ce bug qui affiche l’adresse IP des joueurs. Le studio semble suggérer que le problème existe uniquement avec la version PS5 du jeu et non avec les versions Xbox ou PC. Aussi, le groupe semble connaître l’origine de ce souci et promet un correctif qui devrait être disponible aujourd’hui vers 17 heures (heure française). « D’ici là, les joueurs sur PlayStation 5 doivent s’abstenir de diffuser ou de publier des captures d’écran en ligne, car des informations sensibles pourraient être affichées », indique Crystal Dynamics dans un tweet.

PlayStation 5 players should refrain from streaming or posting screenshots online until then as sensitive information may be displayed.

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) June 22, 2021