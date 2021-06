The Suicide Squad : trailer final pour le nouveau James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie)

Avant même de lancer la lecture du trailer final de The Suicide Squad (en salles le 4 août prochain en France), c’est déjà la grosse marrade : Warner Bros. a en effet rajouté un « Early Access Trailer Do Not Share » (trad : Trailer en Accès anticipé – ne pas partager) dans le titre du trailer, ce qui est d’autant plus hilarant que la vidéo YouTube en est déjà à plus de 600 000 vues en quelques heures à peine de diffusion. Le second bon moment de rigolade arrive en plein milieu du trailer, un panneau rappelant que le réalisateur du film, James Gunn, est l’esprit dérangé à l’origine de l’excellent Les Gardiens de la Galaxie. Un film DC qui se tease avec un film Marvel, voilà qui ne manque pas de (gros) sel.



Pour le reste c’est du tout bon. Le peu qu’on en voit… envoie du pâté : répliques bien cadencées, gros humour un peu potache (mais c’est pour ça qu’on aime beaucoup Gunn aussi), un vrai sens de la mise en scène des séquences d’action, il n’y a vraiment rien à jeter. De licence exécrable et irritante sur grand écran, Suicide Squad est sans doute en passe de basculer dans le classement des films les plus pop-corn/cool/badass de l’année. L’exploit est de taille, mais on le sent bien arriver.

A noter aussi l’impressionnant casting du film, qu’on ne se lasse pas de rapeller : on retrouvera donc Margot Robbie (Dr. Harleen Quinzel / Harley Quinn), Idris Elba (Robert DuBois / Bloodsport), John Cena (Christopher Smith / Peacemaker), Joel Kinnaman (colonel Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller), David Dastmalchian (Abner Krill / Polka-Dot Man), et même Sylvester Stallone, qui prête sa voix au King Shark.