A l’intérieur de la boutique new-yorkaise de Google (photos)

La première boutique physique permanente de Google a ouvert ses portes le 17 juin dernier à New-York, dans le quartier de Chelsea. Plusieurs clichés de la boutique ont été prises peu avant l’ouverture, ce qui permet de se rendre compte des choix d’architecture et de design. L’intérieur de ce Google Store rappelle fortement l’Apple Store : mêmes tables en bois, même obsession de l’épure et des matériaux « nobles ». Pour le reste, on trouve plusieurs zones dédiées, dont un espace showroom, une mini-cuisine (pour faire la démo de certains produits Nest !), un mur géant couvert d’appareils Nest, une zone détente avec des jeux Stadia, et bien sûr plein de tables-présentoirs avec les produits de Google (Pixel, Pixelbook, Chromebook). Franchement classe.

La façade de la boutique

Les Discovery Box, version in, avec les vrais produits du fabricant à l’intérieur

Les Discovery Box, version out : des dioramas qui placent en situation certains produits de la firme… en miniature

Une large zone pour les showrooms ou les présentations de produits. A droite, un écran géant.

Des tables présentoirs avec des smartphones Pixel, mais aussi quelques tablettes PixelBook Go et des Chromebooks

L’espace Imagination

Le « Mur », avec tous les produits Next dans des cubes

Une zone de détente consacrée à Stadia. Il est bien sûr possible de jouer sur place

Le guichet d’accueil et de conseil