USA : la reconnaissance faciale ne fonctionne pas, ils ne touchent pas le chômage

ID.me, ce n’était peut-être pas une bonne idée. Cette société privée américaine fournit à 24 Etats un outil de reconnaissance faciale permettant d’éviter la fraude aux allocations chômages. Problème, depuis plusieurs jours, des milliers d’allocataires se retrouvent sans aucune ressources tout simplement à cause des énormes bugs du système de reconnaissance faciale ! Le système prévoit en effet qu’au bout de trois essais infructueux, l’accès au compte de l’utilisateur est tout simplement bloqué. Il arrive donc que la reco faciale d’ID.me plante au moins trois fois d’affilée… Pour ne rien arranger, il semble selon le site Vice que les femmes et les personnes de couleur sont plus particulièrement victimes de ce gros bug.

Pire encore, le service de réclamation d’ID.me serait tout simplement indigne d’une société proposant un tel système de sécurité, avec des temps d’attente et de traitement des dossiers pouvant aller jusqu’à plusieurs semaines. Face à la controverse, Black Hall, CEO d’ID.me, a fini par sortir du bois. Ce dernier affirme que le logiciel de reco ne fait aucune forme de discrimination basée sur la couleur de peau, et tente de relativiser les soucis rencontrés en rappelant … les chiffres de la fraude aux allocations. !

Black Hall cite ainsi des données d’Axios faisant état de 400 milliards de dollars de fraude aux allocs (2% du PIB)… alors que l’administration américaine rapporte « seulement » 5,6 milliards de fraude pour la période entre mars et octobre 2020. Au delà de ces données visiblement mal sourcés, il paraît pour le moins douteux d’utiliser les chiffres de la fraude pour minorer le fait que des personnes se retrouvent sans aucune ressource à cause d’un simple bug logiciel…