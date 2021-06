Freebox Pop : Free lance une nouvelle télécommande avec plus de boutons

Free a discrètement lancé une nouvelle télécommande pour sa Freebox Pop. Elle arbore davantage de boutons pour lancer des services de streaming. Ils sont situés sur la partie supérieure.

Nouvelle télécommande pour la Freebox Pop

Jusqu’à présent, la télécommande de la Freebox Pop avait des boutons pour rapidement lancer Netflix, Amazon Prime Video et l’univers Free. Avec la nouvelle version, on retrouve toujours ces boutons qui sont accompagnés par deux autres : Canal+ et Disney+. Un simple appui dessus permet de lancer chaque plateforme, sans devoir les chercher dans l’interface TV de la Freebox Pop. Dans le cas de Canal, cela lance myCanal ou Canal+ Séries selon l’offre de chaque abonné.

Free n’a pas fait de commentaire public concernant cette nouvelle télécommande. Selon Univers Freebox, elle est pour l’instant proposée aux nouveaux clients ou à ceux qui ont pris l’option multi-TV. Il n’y a pas d’information quant à la possibilité de l’acquérir pour ceux qui ont le modèle d’origine. La boutique en ligne de Free affiche toujours l’ancien modèle à 19,99 euros.

Sera-t-il nécessaire de la prendre si vous avez déjà l’ancien modèle ? Si vous lancez régulièrement Disney+ ou myCanal/Canal Séries, cela peut être intéressant. Mais cela ne reste qu’un raccourci. L’intérêt peut donc être limité selon votre usage.