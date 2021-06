Free active l’assistance via WhatsApp pour tous ses abonnés Freebox

Après une phase de test, Free propose l’assistance via WhatsApp à l’ensemble de ses abonnés Freebox. Il s’agit d’un canal de communication supplémentaire à ceux qui existent déjà. Cela comprend Face to Free, Facebook, Twitter ou encore l’assistance téléphonique au 3244.

Il suffit de se rendre sur son espace abonné Free puis dans la rubrique « Mon assistance » et enfin cliquer sur l’icône de WhatsApp pour avoir de l’aide par rapport à sa Freebox. Il est également possible d’aller sur la partie « Nous contacter » sur le site de Free et entrer ses identifiants pour se voir proposer l’option.

Selon Univers Freebox, la nouvelle option de contact est en place pour les abonnés Freebox mais pas encore pour les abonnés Free Mobile. Cela viendrait peut-être plus tard.

Quel intérêt de passer par WhatsApp pour l’assistance de sa Freebox ? Comme il s’agit d’une application de messagerie, les conversations restent en mémoire. Ainsi, vous pouvez contacter un conseiller et reprendre le lendemain au même endroit par exemple parce que le fil de discussion sera toujours là. Pas besoin de repartir à zéro. Aussi, il est possible d’envoyer des photos, des vidéos, des notes vocales et d’autres documents si cela est nécessaire. Autant dire que c’est pratique. Attention toutefois : vous restez en contact avec un employé pendant 72 heures au maximum. Cela devrait largement suffire pour la plupart des problèmes.