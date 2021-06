Windows 11 : Microsoft confirme l’authenticité de la fuite

Windows 11 a récemment fuité et n’importe qui peut installer cette version de développement. Il faudra attendre la conférence du 24 juin de Microsoft pour avoir la présentation officielle du nouveau système d’exploitation. Mais avant d’attendre cette date, Microsoft confirme à sa façon l’authenticité de la fuite.

La branche japonaise de Microsoft a fait une requête DCMA auprès de Google pour que le moteur de recherche n’indexe plus un article du site Beebom parlant de Windows 11 et proposant un lien pour le télécharger. « L’article de Beebom distribue un fichier ISO de Windows 11 (copyright de Microsoft). Veuillez supprimer leur article de la recherche. Il s’agit d’une copie divulguée de la version non publiée de Windows 11 », indique la requête. Autant dire que nous avons la confirmation du nom et la confirmation que la copie qui circule est bien légitime et non une version modifiée de Windows 10 que quelqu’un aurait pu bricoler et diffuser.

Beaucoup de personnes et sites, dont KultureGeek, ont pu mettre la main sur cette version fuite de Windows 11 et la tester. En l’état, le système d’exploitation fait plus penser à une version améliorée de Windows 10 plutôt qu’une réelle nouvelle version majeure. Mais il est bon de noter que la version en fuite date de quelques semaines, bien qu’elle soit apparue sur Internet il y a quelques jours. Microsoft pourrait donc encore nous surprendre le 24 juin lors de sa conférence. Qui plus est, la version finale ne devrait pas arriver avant cet automne. La situation peut donc encore évoluer. On peut l’espérer en tout cas.