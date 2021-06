The Boring Company se lancerait dans le transport de fret

Jusqu’à présent, The Boring Company (TBC) était connu pour construire des tunnels servant à transporter des véhicules et des personnes dans le but de désencombrer la circulation. Néanmoins, à en croire Bloomberg, la société chercherait à présent à construire de nouveaux tunnels qui serviront au transport de fret.

Ce nouveau projet occuperait une grande place dans les activités de la société d’Elon Musk étant donné que les nouveaux tunnels seront plus grands que les précédents.

Les tunnels pourront transporter deux conteneurs maritimes à la fois

Le rapport de Bloomberg indique effectivement que ces tunnels feront 6,4 mètres de diamètre, soit presque deux fois la taille des tunnels précédemment construits par la société, qui faisaient 3,6 mètres de diamètre. Cette largeur s’expliquerait par le fait que les tunnels pourraient accueillir deux conteneurs maritimes côte à côte. Néanmoins, TBC n’a fait aucun commentaire sur ce nouveau projet pour le moment.

Pour information, TBC a récemment achevé 2,7 kilomètres de tunnels dans le cadre de son projet de construire un réseau de tunnels massifs sous toute la ville de Las Vegas. D’après l’entreprise, ce réseau souterrain permettrait d’acheminer 50 000 passagers environ par heure.

Le tunnel actuel sous Las Vegas pourrait déjà transporter 4 400 personnes environ par heure à terme, selon l’entreprise. Mais des documents trouvés par TechCrunch révèlent qu’en réalité, seulement 1 200 personnes par heure pourraient y circuler. Quelle est la part de vérité dans cette histoire ? Nous le serons probablement bientôt.