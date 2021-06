Snapchat supprime son filtre de vitesse, jugé dangereux

C’est la fin d’un filtre controversé sur Snapchat en rapport avec la vitesse. Il affichait la vitesse d’une personne au moment de prendre son snap. Le problème est que certaines personnes prenaient cela comme un jeu et essayaient d’aller toujours plus vite, quitte à être dangereuses sur la route.

Snapchat a d’abord indiqué à NPR que « rien n’est plus important que la sécurité de notre communauté » concernant son filtre de vitesse, qui existe depuis 2013. Il y avait pourtant plusieurs critiques à son sujet. Les semaines sont passées et le réseau social indique aujourd’hui son filtre va disparaître. Il se défend en indiquant que peu de personnes l’utilisaient « et à la lumière de cela, nous le supprimons complètement ». La suppression a déjà commencé en réalité, mais elle sera réellement en place chez tout le monde au fil des semaines.

Pour information, il y avait déjà eu un changement pour le filtre. Face aux premières critiques, Snapchat avait limité la vitesse maximum à 56 km/h, pour décourager les tentatives de record de vitesse. Cela n’a pas empêché certains d’aller (largement) plus vite, sans savoir qu’il existait une limite. De plus, il était possible d’enlever la limite en installation des versions modifiées de l’application.

Snapchat a annoncé en mai avoir atteint 500 millions d’utilisateurs mensuels, notamment grâce à une adoption massive de l’application en Inde pendant la pandémie. Le réseau social qui a démocratisé les stories, ensuite copiées par plusieurs de ses concurrents, tire sa popularité notamment de sa marque de fabrique, à savoir les filtres de réalité augmentée.