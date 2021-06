Fuite de données : ce n’est pas un piratage, assure Pôle Emploi

Pôle Emploi prend la parole après la mise en vente d’une base avec les données de 1,2 million de demandeurs d’emploi. Le hacker, qui a finalement retiré l’offre pour des raisons éthiques, demandait plusieurs centaines d’euros.

Aujourd’hui, Pôle Emploi indique à BFMTV qu’il « procède depuis vendredi dernier, sur l’alerte et avec le concours de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), à des investigations approfondies pour déterminer la réalité et l’ampleur de la fuite de données ». Comme dit précédemment, le hacker assurait avoir les données de 1,2 million de demandeurs d’emploi. Mais Pôle Emploi assure que ce serait 10% du nombre annoncé, soit environ 120 000 profils. Cela ne reste qu’une estimation à ce stade.

Au vu de la situation, Pôle Emploi a décidé d’informer les personnes déjà identifiées. L’institution assure qu’elle « fera de même lorsque ses investigations auront été menées à bien et permis d’identifier toutes les personnes concernées ». Elle ajoute que la fuite de données fait suite à « des agissements humains » et non un piratage. Malgré tout, l’origine exacte du vol n’est pas encore connue.

Les données récoltées étaient nombreuses. On retrouvait prénom, nom, âge, numéro de téléphone, ville, code postal, niveau de formation, nombre d’expériences, détention du permis de conduire, véhiculé ou non, métier désiré, données GPS, adresse e-mail et date de création du fichier. Bien que le hacker assure avoir annulé la vente, il est préférable de faire attention à vos prochains e-mails et SMS si vous êtes inscrit à Pôle Emploi.