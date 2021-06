[E3 2021] Xbox Showcase Extended : un teaser pour Hellblade II et de nouvelles images pour Flight Simulator, Psychonauts 2, etc.

Quelle mouche a donc piqué Microsoft ? Quelques jours à peine après sa grosse conférence de l’E3 où 27 titres « Game Pass » ont été présentés, Xbox rempile avec un Showcase Extended consacré cette fois au travail des développeurs sur certains titres en préparation. On pensait n’assister qu’à du « blabla » d’autocongratulation (il y en a eu), mais à notre grande surprise, on a aussi vu du gameplay et des séquences de jeu inédites, notamment de Psychonauts 2 (très longue présentation de Tim Schaffer), de Flight Simulator (qui sort sur Xbox Series X/S le 27 juillet prochain), d’Age of Empires IV, de l’extension Sea of Thieves: A Pirates’s Life avec Jack Sparrow, du FPS rétro-futuriste Anacrusis (franchement pas terrible…) ou bien encore du JRPG-action Scarlet Nexus (beaucoup plus riche que ce qui ressortait du premier trailer). Microsoft a même ressorti du tiroir son service de customisation de coloris de manettes Xbox Series, le Xbox Design Lab.





On a revu aussi du Stalker 2, du Halo Infinite, du Grounded (extension), du Battlefield et du Forza Horizon 5, mais sans nouvelles séquences à se mettre sous les yeux. Le clou du showcase a été incontestablement le teaser de développement d’Hellblade II, absolument envoutant malgré la quasi absence de gameplay. Au détour de quelques secondes in-game ou d’un plan de paysage, on perçoit tout de même l’extrême ambition technique du titre.



Ninja Theory confirme d’ailleurs que les environnements du jeu ont été capturés par photogrammétrie de paysages islandais (à l’instar de ce qui a été fait pour FH 5 ou Flight Simulator), et qu’Epic Games collabore avec le studio pour modéliser les personnages les plus réalistes possibles, probablement avec l’Unreal Engine 5 couplé à l’outil Meta Human. Le teaser permet aussi de voir les tous premiers essais en motion capture ; à ce sujet, Ninja Theory annonce des combats beaucoup plus violents et détaillés que dans le premier opus. En revanche, on apprend aussi que le jeu vient à peine de rentrer en phase de production active, ce qui signifie qu’une sortie en 2022 est déjà largement compromise.





Annoncé lors du Showcase Extended, la version new gen Xbox Series X/S du jeu A Plague Tale Innocence (4K/60 fps) qui sera disponible le 6 juillet prochain