Disney+ : les séries originales sortiront maintenant les mercredis

Disney+ a décidé de changer son calendrier et diffusera ses séries originales les mercredis, au lieu des vendredis comme actuellement. Cela fait suite à Loki et au succès de la série Marvel, qui a enregistré un record de visionnage pour son premier épisode sur la plateforme de streaming.

Ce changement sur Disney+ avec la diffusion des nouveaux épisodes des séries originales les mercredis au lieu des vendredis sera en place à compter de juillet. Mais il est bon de noter que cela concerne uniquement les séries originales Disney. Les séries Star Wars, comme The Mandalorian, et les séries Marvel sortiront toujours les vendredis (Loki est une exception), tout comme les films originaux.

Pourquoi ce changement ? Parce qu’il commence à avoir un embouteillage les vendredis avec « trop » de contenus qui sortent d’un coup. De plus, les concurrents comme Netflix et Amazon Prime Video proposent aussi leurs nouveautés les vendredis. Disney préfère proposer du contenu en milieu de semaine et d’autres contenus avant le week-end pour une meilleure répartition.

Voici le nouveau calendrier de sortie suite à l’annonce de Disney+ pour la sortie les mercredis :