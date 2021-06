VelocityOne Flight : un contrôleur pour simulateur de vol compatible Xbox Series… et aussi cher que la console

Turtle Beach a le sens du timing. A un peu plus d’un mois de la sortie du superbe Flight Simulator 2020 sur Xbox Series (décollage prévu le 27 juillet prochain), le fabricant d’accessoires a dévoilé lors de l’E3 le VelocityOne Flight, un contrôleur totalement conçu pour la simu aérienne.

L’accessoire est impressionnant et comprend à la fois la commande de vol pivotante à 180° (et avec écran LED intégré), la manette des gaz, deux commutateurs POV, deux commutateurs HAT à quatre voies, et plusieurs boutons rétroéclairés pour les instruments de bord (dont 18 boutons reconfigurables). TurtleBeach affirme que ce contrôleur absolument épique a été conçu avec des ingénieurs en aéronautique… et on veut bien le croire.

Presqu’aussi imposant que les dimensions de l’engin, le tarif culmine tout de même à 350 dollars, soit plus que le prix d’une Xbox Series S. Quoi qu’il en soit, ce prix hors norme ne sera sans doute pas un frein pour les amateurs de simu, qui ne rechignent généralement pas sur les dépenses pour se rapprocher au plus près (et au plus vrai) des conditions de vols véritables.