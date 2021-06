Project Hazel : le masque futuriste de Razer sera disponible à la vente lors du Q4

Bon pour la prochaine pandémie ? Razer avait surfé sur la tendance du moment en dévoilant le Project Hazel, un masque de protection anti-COVID aux lignes futuristes et blindé de fonctions (protection N95, ventilation active, coque semi transparente, LEDs, Micro intégré, borne de recharge avec stérilisation par UVs). Lors de l’E3 2021, le CEO de Razer, Min-Liang Tan, a enfin confirmé que le masque Hazel sera disponible à la vente lors du quatrième trimestre de l’année en cours.

Sachant que les populations des pays dits « développés » seront très majoritairement vaccinées à ce moment là, le Project Hazel semble plutôt se destiner à la prochaine pandémie (oui, je suis assez pessimiste sur la question). Quant au prix, on verra plus tard… Les plus intéressés ne devront pas tarder à appuyer sur le bouton « commander » : Razer annonce déjà que les quantités seront limitées. Ceux qui souhaitent recevoir day one la notification de la date exacte de dispo doivent s’inscrire à cette adresse.