Des compagnies aériennes commandent plusieurs centaines d’avions électriques auprès de Vertical Aerospace

« L’électrification transformera le vol au 21ème siècle de la même manière que le moteur à réaction l’a fait il y a 70 ans », assura Stephen Fitzpatrick, le PDG de Vertical Aerospace et cofondateur de la société eVTOL, dans un communiqué. Deux compagnies aériennes d’envergure semblent lui donner raison puisque American Airlines et Virgin Atlantic viennent justement de commander plusieurs centaines de VA-X4, un avion électrique à décollage vertical, auprès de Vertical Aerospace.

Vertical Aerospace concevra près de 1 000 avions électriques VA-X4

Vertical Aerospace est une start-up d’avions électriques à décollage et atterrissage verticaux ou eVTOL basée à Bristol, au Royaume-Uni. Elle a justement annoncé le jeudi 10 juin dernier qu’elle avait reçu des précommandes pour presque 1 000 avions électriques VA-X4. Parmi ces précommandes, American Airlines en aurait commandé entre 250 et 350, Virgin Atlantic aurait commandé entre 50 et 150 VA-X4 et le groupe de leasing d’avions Avolon aurait également commandé 310 de ces avions.

Rappelons que Vertical Aerospace a décrit le VA-X4 comme étant « le premier avion à décollage et atterrissage verticaux ailés certifiés au monde », pouvant « transporter jusqu’à cinq personnes » dont quatre passagers et un pilote et qui peut atteindre une vitesse de croisière de 325 km/h pour une autonomie maximale de 193 km.

Un avion électrique qui ne manque pas de points forts

Mais le VA-X4 a également d’autres atouts. En effet, il est 100 fois plus silencieux qu’un hélicoptère, plus sécurisé, plus simple à piloter et qui consomme pourtant moins d’énergie et de puissance qu’un hélicoptère.

Selon l’entreprise, cet avion électrique ferait une envergure de 15 mètres et 13 mètres de long et peut décoller et atterrir sur les héliports existants. Il aurait également un aérodynamisme efficace, une capacité de charge utile de 450 kg, une conception certifiée EASA et est alimenté avec des batteries Lithium-ion.