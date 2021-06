Star Wars Jedi Fallen Order : la mise à niveau gratuite PS5/Xbox Series est disponible

Bonne nouvelle pour ceux qui ont Star Wars: Jedi Fallen Order sur PS4 ou Xbox One : ils ont le droit à une mise à niveau gratuite sur PS5 ou Xbox Series X/S. C’est disponible dès à présent.

Concrètement, ceux qui ont acheté Star Wars: Jedi Fallen Order sur PS4 peuvent avoir gratuitement la version PS5, et ce dès maintenant. Même discours pour ceux qui ont acheté la version Xbox One, ils peuvent réclamer la mise à niveau sur Xbox Series X ou Xbox Series S sans payer de supplément. Pas de problème pour ceux qui ont une console sans lecteur de disque : la mise à niveau est également proposée.

Grâce à la mise à niveau, Star Wars: Jedi Fallen Order dispose de textures en haute résolution selon les dires d’Electronic Arts. Les joueurs peuvent jouer en 4K/HDR et il y a également un mode pour jouer avec 60 images par seconde. En revanche, ce mode permet de jouer en 1440p et non 4K (1080p sur Xbox Series S) Aussi, les temps de chargement sont beaucoup plus rapides, toujours selon EA.

Certains ont peut-être des questions sur la mise à niveau : comment cela se passe-t-il ? Que se passe-t-il si vous n’avez plus le disque ? Comment faire si vous avez le disque, mais votre nouvelle console n’a pas de tel lecteur ? EA a pensé à vous et propose une foire à questions complète sur le sujet. Elle est à retrouver à cette adresse.