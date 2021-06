The Cuphead Show (Netflix) : premier trailer pour la série animée tirée du jeu vidéo

Formidable boss-rush avec une DA inspirée des cartoons des années 20-30, le génial Cuphead est devenu The Cuphead Show, une série animée produite par Netflix. La DA du jeu était déjà un pur bonheur, véritable fac-similé du style et de l’animation des vieux cartoons, et la série Netflix semble retrouver la magie des Looney Tunes. Le studio MDHR, créateur du jeu vidéo Cuphead, confirme que la réalisation de la série a démarré il y a deux ans… et fait un peu de promo au passage : « Visitez les merveilleuses îles Inkwell comme vous ne les avez jamais vues auparavant dans une série originale inspirée des styles d’animation classiques des années 1930 ». The Cuphead Show n’a pas encore de date de sortie.

« Who will be the first contestant to roll the dice? »

Here’s a sneak peek clip of King Dice in The Cuphead Show! #GeekedWeek pic.twitter.com/8DLDfxD7Gj

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021