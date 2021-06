Le Seigneur des Anneaux : un nouveau film en préparation !

L’univers de J.R.R. Tolkien fascine toujours autant les créateurs… et les gros studios. Des années après les deux trilogies monstres de Peter Jackson, et dans la foulée de l’annonce d’une série pour Amazon Prime Video, Warner Bros et New Line préparent un nouveau film « The Lord of the Rings ». Histoire d’éviter le choc frontal avec le monument de Peter Jackson (surtout la trilogie du Seigneur des Anneaux, le Hobbit étant franchement moins percutant), la production Warner sera un film d’animation, intitulé The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim.

L’action du film prendra place 250 ans avant les évènements du Seigneur des Anneaux, alors que les Rohirrim (le peuple du Rohan) et les Dunlendings (les habitants de la Dunlande) se livrent une guerre sans merci. C’est au cours de cet affrontement aux dimensions dantesques que les Rohirrim, menés par leur roi Helm Hammerhand se réfugièrent dans la forteresse qui fut baptisée le Gouffre de Helm, cette même forteresse qui sera le théâtre de l’une des batailles les plus épiques du Seigneur des Anneaux.

The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim sera réalisé par Kenji Kamiyama. Ce dernier a participé à la création de quelques uns des chefs d’oeuvre de l’anime japonais, dont Kiki la Petite Sorcière, Akira, ou bien encore la série culte City Hunter (plus connue en France sous le nom de Nicky Larson). Au scénario, on retrouve Philippa Boyens, qui a notamment reçu l’Oscar du meilleur scénario adapté pour… Le Retour du Roi de Peter Jackson. Voilà qui promet…