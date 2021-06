ARCEP : les connexions en très haut débit sont désormais majoritaires en France

L’ARCEP est formel : les connexions en très haut débit sont désormais majoritaires en France. Dans son dernier rapport, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ouf !) note que le très haut débit a connu une croissance record en 2020 (+70% sur un an) tandis que dans le même temps, le haut débit perdait 2,8 millions de connexions.

On ne peut s’empêcher de penser que cette conclusion est un brin optimiste, l’ARCEP considérant comme « très haut débit » toute connexion dont le débit descendant est supérieur ou égal à 30 Mbit/s. Certaines box 4G sont donc comprises dans le lot, et les connexions THD non-fibres représentent tout de même 26% du total. Ceci étant précisé, la tendance est bien celle d’une très forte croissance des abonnements fibre et des raccordements. L’ARCEP estime ainsi que 30 millions de locaux sont désormais éligibles à la fibre (+31% sur un an).