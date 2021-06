Les Maîtres de l’univers : Révélation (Netflix) : premier trailer pour la suite de la série culte

Les Maîtres de l’univers : Révélation, suite modernisée de la série culte diffusée dans les années 80 et 90, livre enfin son premier trailer, et quel trailer ! La DA est modernisée sans dénaturer le style de l’anime d’origine, et l’on retrouve ici un ambiance, des couleurs, et des sons qui nous replongent instantanément des dizaines d’années en arrière. Le showrunner Kevin Smith est un fan de la série originale, et cela se voit. A noter que cet anime est la suite directe de la série diffusée en 1983 et produite par Fimation.

the trailer for Masters of the Universe: Revelation has everything: swords, skeletons, ’80s synth, steampunk horses, every color visible to the human eye, and, of course, Mark Hamill. #GeekedWeek pic.twitter.com/cFsLvogp4v — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 10, 2021

Le doublage français sera sans doute impeccable, mais il sera très compliqué de lutter face au casting des voix américaines, avec notamment Chris Wood (Musclor/He-Man en VO), Mark Hamill (Skeletor), Sarah Michelle Gellar (Teela), Alicia Silverstone (la reine Marlena), Justin Long (Roboto), Kevin Michael Richardson (Beast Man) ou bien encore Henry Rollins (Tri-Klops). Bref, ça s’annonce très bien. La série Les Maîtres de l’univers : Révélation sera diffusée sur Netflix le 23 juillet.