Razer dévoile un robot… nettoyeur d’océan

Razer est-il encore réellement un fabricant d’accessoires pour PC-gamers ? Après les lancements d’un chewing-gum (!) et d’une paille télescopique, on pouvait déjà en douter, et la dernière annonce ne fait que confirmer l’éclectisme de la marque américaine. Le 8 mai dernier, Journée Mondiale des Océans, Razer a en effet dévoilé… un robot nettoyeur d’océan, développé en collaboration avec la société ClearBot.

Le robot nettoyeur de Razer fonctionne uniquement à l’énergie solaire. L’appareil dispose d’une IA d’analyse d’image capable de reconnaitre les déchets plastiques situés à 2 mètres de distance. Une fois les déchets repérés, le robot peut alors les aspirer et les stocker dans un énorme réservoir interne (jusqu’à 250 kg de capacité).

L’accessoiriste laisse entendre que la production de ce robot dépend essentiellement de partenariats futurs. « Nous encourageons vivement les autres startups innovantes à se rapprocher de Razer pour des opportunités de collaboration » déclare ainsi Patricia Liu, cadre dirigeante chez Razer, « car nous nous efforçons de faire du monde un endroit plus sûr pour les générations futures ».