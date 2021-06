Magic Leap : trois dirigeants quittent la startup AR

Fondé en 2010, Magic Leap n’a jamais vraiment quitté son statut de startup. Les espoirs des débuts et les investissements massifs (3 milliards de dollars ont été injectés dans la société) ont laissé la place aux premiers soucis financiers, à d’énormes coupes dans les effectifs et dernièrement au changement de CEO. Si l’on rajoute à ce tableau une absence de perspective commerciale réelle, il y a de quoi s’inquiéter. Magic Leap s’apprête ainsi à livrer sa seconde génération de lunette AR, mais toujours en très faible quantité, et uniquement aux développeurs ou quelques sociétés triées sur le volet. 11 ans après la création de la startup, ce calendrier pose question.

C’est dans ce contexte pour le moins compliqué que trois top-dirigeants de Magic Leap ont décidé de faire leur valise. Le Directeur de la technologie Paul Greco, le Directeur de la logistique Henk Vliestra et le patron des brevets David Lundmark quitteraient Magic Leap d’ici les prochains mois. Pour rajouter à la confusion ambiante, Magic Leap a réembauché Daniel Diez au poste de directeur Marketing (ce dernier avait quitté Magic Leap l’an dernier).

Ces départs en cascade ne sont pas de très bon augure, d’autant plus que l’avenir s’annonce beaucoup plus compliqué… et concurrentiel. Des rumeurs insistantes indiquent en effet qu’Apple serait à un an de présenter son premier casque/lunette AR/VR. L’appareil d’Apple serait particulièrement avancé au plan technologique, sans même parler du poids de l’écosystème ou de la force de frappe Marketing du californien. Les nuages noirs s’amoncellent.