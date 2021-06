Thomas Pesquet va installer les nouveaux panneaux solaires de la Station Spatiale Internationale

Une grande mission attend Thomas Pesquet. L’astronaute français et l’américain Shane Kimbrough seront en effet de sortie extravéhiculaire la semaine prochaine… pour installer les nouveaux panneaux solaires de la Station Spatiale Internationale ! Ces derniers ont été acheminés par Cargo le 5 juin dernier, et permettront à la station d’être alimentée en énergie jusqu’en 2030.

Les panneaux de l’ISS sont des iROSA (ISS Roll-Out Solar Array) fournis par Boeing, c’est à dire des panneaux solaires enroulables (c’est d’ailleurs sous la forme de rouleaux qu’ils ont été acheminés vers l’ISS). Leurs dimensions imposantes (six mètres de large et 19 mètres de long une fois déployés) assureront le bon fonctionnement de la station et de l’ensemble de ses équipements électroniques (dont un immense bras robot « troué »), en sus des batteries Lithium-ion utilisées en soutien.

L’arrivée nouveaux panneaux se faisait urgente : les huit panneaux solaires de l’ISS ont en effet été installés entre les années 2000 et 2009. Pour autant, les 2 iROSA acheminés par Cargo seront uniquement installés devant les panneaux existants ; ils ne les remplaceront pas. L’ISS devrait ainsi bénéficier de 20 à 30% d’énergie supplémentaire.

Deux sorties extravéhiculaires sont prévues pour l’installation, soit une sortie par panneau. Thomas Pesquet et Shane Kimbrough relieront le premier panneau à la station le mercredi 16 juin et le second panneau le dimanche 20 juin.