N1NE: The Splintered Mind : un jeu d’aventure en VR dans un univers à la Blade Runner (trailer)

En développement depuis 2 ans, N1NE: The Splintered Mind donne enfin de ses nouvelles via un nouveau trailer assez instructif. Ce jeu d’aventure en VR alternera entre les phases de dialogue, d’enquête et de puzzle, le tout dans une cité futuriste et sombre dans la veine d’un Blade Runner ou d’un Cyberpunk 2077.

Si tout n’est pas techniquement raccord (les animations de personnages sont encore pas mal rigides), ce N1NE: The Splintered Mind a au moins le mérite de vouloir sortir de la zone de confort des traditionnels FPS en VR. On notera enfin que le jeu sera distribué sous un format épisodique. Il y aura donc un intervalle de temps entre chaque partie (comme dans les jeux Telltale par exemple). N1NE: The Splintered Mind sera disponible sur PCVR, mais rien n’a été encore confirmé concernant le PSVR ou l’Oculus Quest.