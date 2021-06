OnePlus Nord CE 5G : un leak massif dévoile le design de l’appareil, des specs… et un port jack 3,5 mm

OnePlus devrait dévoiler cette semaine le OnePlus Nord Core Edition 5G, un smartphone 5G aux specs solides qui ne devrait pas dépasser les 350-400 euros. Le leaker Evan Blass vient de dévoiler une myriade de rendus commerciaux de l’appareil, ainsi qu’une vidéo officielle qui servira certainement de trailer de lancement ! Et en prime, on a droit à quelques informations sur les specs.

OnePlus Nord Core Edition 5G pic.twitter.com/9ovnqoXxKL — Evan Blass (@evleaks) June 8, 2021

Concernant le design, pas de surprise, le OnePlus Nord CE 5G reprend les lignes courbes et colorées du modèle de l’an dernier. Côté specs, c’est du solide : écran AMOLED 6,43 pouces et 90 Hz, trois capteurs photos alignés verticalement et aussi… un port jack 3,5 mm. Ce port n’était pas présent sur le modèle précédent, et d’une façon générale a tendance à disparaitre de la fiche de specs de la plupart des smartphones modernes.

Le OnePlus Nord Core Edition 5G sera présenté officiellement le 10 juin prochain (demain donc).