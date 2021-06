Playdate : une borne de recharge-radio réveil, des jeux originaux, et bientôt la préco !

Le studio Panic (éditeur de l’excellent Firewatch et Untitled Goose Game) a donc présenté plus en détails sa mini console Playdate lors d’un stream rempli de surprises. Totalement inattendu, le Playdate Stereo Dock, un dock de recharge pour la console qui fait aussi office d’enceinte connectée stéréo et de radio-réveil, et peut même accueillir un joli stylo tout jaune. Intéressants aussi, les jeux « surprises » qui arriveront automatiquement dans la Playdate chaque semaine.



La présentation des titres de lancement avait aussi de quoi rassurer (très joli jeu de surf, et surtout plein de concepts assez frais) et bien sûr, la petite manivelle joue souvent un rôle important dans le gameplay. Amateurs de titres indés vraiment différents, cette console est sans doute faite pour vous. Jolie, bien finie, un concept attachant et original, des jeux tout aussi originaux, la Playdate semble déjà échapper au syndrome des consoles alternatives toutes pourries (Ouya, qui a dit Ouya ?), et ce n’est déjà pas si mal…

Reste la question du prix, la question qui fâche. Car à 179 dollars la console-concept (voire 199 dollars avec sa sacoche de protection), sans même parler du prix du dock (encore non précisé), cela commence à faire beaucoup, d’autant plus qu’il s’agit ici des tarifs en dollars hors taxes, sans compter donc la TVA et sans doute la rallonge pour les frais de ports. Ce prix élevé pourrait freiner l’engouement des curieux, ce qui est c’est sans doute dommage pour une console aussi originale et préparée dans les moindres détails. La Playdate (avec 24 jeux embarqués) sera en précommande durant le mois de juillet. Les premières livraisons débuteront avant la fin de l’année.