Micromania-Zing propose la location de consoles Switch et PS5

Les temps sont durs disait l’Arthur, et Micromania-Zing a quelque chose dans sa besace pour tous les petits budgets. La boutique de jeu vidéo vient de lancer une offre de location de consoles Switch et PS5 en partenariat avec BNP Paribas Personal Finance et le courtier Karapass, filiale de BNP Paribas Cardif. Les offres courent de 18 à 36 mois, avec l’obligation de rendre la console à la fin du « bail ».

Sur le papier, c’est assez alléchant, surtout si l’on ne dispose pas de la somme requise pour l’achat (soit 500 euros pour la PS5 et 250 euros pour la Nintendo Switch). Mais attention de bien compter. Si l’offre locative de base est encore dans les clous, soit 360 euros pour une Switch pour 18 mois de location ou 490 euros pour une PS5 sur 24 mois (en comptant le premier versement de 70 euros), les montants s’envolent sur les offres avec options. Le Forfait Gamer, incluant par exemple une seconde manette ou une garantie panne/casse, s’envole à 670 euros. Le même Forfait Gamer côté Switch aboutit à un versement total de 545 euros au bout des 24 mois. Ne parlons même pas du Forfait Gamer+ de la PS5 (790 euros au total !). Difficile de trouver cela attrayant, d’autant plus faut-il encore le rapeller, qu’il faudra tout rendre à la fin.

Autre point qui pourrait en gêner certains, l’obligation de souscrire à un compte Premium du Club Micromania-Zing (qui semble être avant tout un entonnoir à offres pour faire cracher la Mégacarte). On est au final très loin de l’offre de rachat à crédit Xbox All Access (sans taux d’intérêt), qui permet de repartir avec sa console pour 32,99 euros/mois sur 24 mois (pour une Series X), Game Pass inclus, et sachant que l’on est bien propriétaire de la machine. Si l’on défalque le coût du Game Pass, le Xbox All Access ne revient pas plus cher que le Forfait Gamer de la PS5 chez Micromania, mais la PS5, il faudra la rapporter au marchand. Peut-être d’ailleurs est-ce pour cela que Micromania ne propose pas d’offre de location pour les Xbox Series.