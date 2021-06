Sony officialise les WF-1000XM4, ses nouveaux écouteurs sans fil de qualité

Sony a officialisé ses écouteurs sans fil WF-1000XM4. La réduction de bruit et la qualité audio s’améliorent par rapport au modèle précédent et les utilisateurs ont le droit à une expérience personnalisée.

Officialisation des écouteurs Sony WF-1000XM4

Les WF-1000XM4 offrent, selon Sony, la meilleure réduction du bruit du marché. Les écouteurs embarquent la nouvelle puce V1 qui supprime le bruit encore plus efficacement. Cette puce conçue par Sony s’appuie sur les performances de réduction du bruit de la puce QN1e pour aller encore plus loin tout en intégrant le Bluetooth. De plus, la réduction de bruit atteint des records tout en consommant moins d’énergie par rapport au modèle précédent.

En complément, les WF-1000XM4 comportent deux micros haute performance de réduction de bruit sur chaque écouteur (un direct et un de rétroaction) pour capter et analyser le bruit ambiant et ainsi renforcer sa réduction avec une bonne précision.

D’autre part, les WF-1000XM4 embarquent un nouveau diaphragme haute résolution de 6 mm doté d’un aimant de 20% plus grand. Il améliore les performances des écouteurs dans les basses fréquences et les capacités de suppression du bruit. Aussi, les nouveaux embouts isolants offrent une meilleure ergonomie. Ils sont fabriqués à partir d’une mousse polyuréthane unique, souple et élastique pour maximiser la surface de contact entre l’embout et le conduit auditif. Ils éliminent ainsi les interstices pour isoler au maximum le son et réduire le bruit ambiant.

Un autre élément des écouteurs est le mode Wind Noise Reduction. Il peut détecter la présence du vent et supprime ses effets automatiquement.

Et puisque l’on parle d’écouteurs, il faut bien évidemment évoquer le son. Les WF-1000XM4 prennent désormais en charge la technologie Hi-Res Audio sans fil grâce au LDAC. Cette technologie d’encodage transmet environ trois fois plus de données (au taux de transfert maximal de 990 Kbps) que l’audio classique en Bluetooth. Aussi, le DSEE Extreme convertit de manière ascendante les fichiers musicaux numériques compressés en temps réel. Il reconnaît dynamiquement l’instrumentation, les genres musicaux et les éléments individuels de chaque morceau, tels que les voix ou les interludes et peut ainsi rétablir la perte de son au cours de la compression pour assurer une expérience d’écoute plus riche.

Sony précise que ses écouteurs ont une autonomie de 8 heures avec une charge. Le boîtier de charge permet d’avoir 16 heures supplémentaires, soit un total de 24 heures. Une fonction de charge rapide en 5 minutes accorde jusqu’à 60 minutes d’autonomie. Concernant le boîtier de charge, il supporte la charge sans fil. Enfin, les écouteurs ont une résistance à l’eau IPX4.

Prix et date de sortie

Sony annonce que les WF-1000XM4 sont disponibles aujourd’hui à l’achat. Il y a les coloris noir et argent. Le prix est de 280 euros. Il est possible de les acheter à la Fnac et chez Darty.