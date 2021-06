CopterPack : le jetpack à hélices réussit son premier vol d’essai

D’ordinaire, les projets de véhicules volants ultralégers et individuels s’avèrent extrêmement complexes : le Flyboard Air de Francky Zapata nécessite ainsi des mini-moteurs à réaction et un logiciel embarqué permettant la stabilisation de la plateforme. La société australienne CopterPack a choisi un chemin quasi inverse : en lieu et place de turbines surpuissantes et sur-bruyantes, on se retrouve ici avec deux rotors géants et pivotants montés derrière le dos et une manette de contrôle permettant de modifier l’inclinaison des hélices. Et c’est (presque) tout.



Le premier vol du CopterPack (qui porte donc le nom de la startup) s’est déroulé sans anicroche. Si tout n’est pas encore sécurisé – les pales du rotor sont directement accessibles par le bras du pilote – la technologie employée paraît déjà assez fiable. Surtout, le CopterPack semble pouvoir être dirigé avec nettement plus de facilité et de précision que le FlyBoard (ou tout autre système basé sur des mini-turbines pour la propulsion). Le CopterPack n’est pour l’instant qu’un simple prototype, mais quelque chose nous dit qu’on en entendra bientôt (re)parler.