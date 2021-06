Depuis quelques semaines, Elon Musk ne perd jamais une occasion de critiquer les cryptomonnaies. L’entrepreneur milliardaire estime en effet que le minage de ces monnaies virtuelles a un coût environnemental désastreux, un coût qui ne serait pas raisonnable en pleine crise écologique de réchauffement climatique mondial. Partant de ce constat, Elon Musk a suspendu les paiements de Tesla en BitCoin… avant de promouvoir à nouveau la monnaie virtuelle sur son compte Twitter.

L’inconstance de Musk sur le BitCoin (et les cryptomonnaies en général) a largement pesé sur le cours du BitCoin, ce dernier s’orientant à la hausse ou à la baisse en fonction des humeurs du CEO de Tesla. Une vidéo publiée par Anonymous (ou un groupe se réclamant de ce mouvement de contestation) dénonce rien moins qu’une manipulation du cours du BitCoin basée sur des motifs égotistes : « Au cours des dernières années, vous avez bénéficié de l’une des réputations les plus favorables de toute personne de la classe des milliardaires parce que vous avez exploité le désir que beaucoup d’entre nous ont de vivre dans un monde de voitures électriques et d’exploration spatiale. Depuis peu, les gens commencent à vous voir comme un autre riche narcissique qui cherche désespérément à attirer l’attention. »

Anonymous accuse en outre Elon Musk de ne pas s’être suffisamment renseigné sur la consommation réelle des fermes de serveurs utilisées pour le minage et d’avoir littéralement détruit les vies des personnes ruinées par la chute du cours. Pour faire bonne mesure, la première partie de la vidéo vise particulièrement les conditions de travail médiocres des salariés de Tesla ou de ses fournisseurs.