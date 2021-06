Playdate : la mini-console à manivelle sera plus chère, mais embarquera aussi plus de jeux

Playdate, l’intrigante console à manivelle du studio Panic, coûtera finalement un peu plus cher que prévu. La mini-console sera proposée à la vente au tarif de 179 dollars, soit 30 dollars de plus que le prix indicatif initial (149 dollars). En contrepartie, la Playdate embarquera 24 jeux, le double de ce qui avait annoncé lors du démarrage du projet, et aussi 4 Go de RAM (au lieu de 2 Go).

Panic explique que cette augmentation tarifaire est due en partie à l’énorme pénurie de composants qui touche le secteur de l’électronique. La console étant plus chère à produire – le prix de certains de ses composants s’est envolé – il a donc fallu équilibrer les comptes en revoyant à la hausse les tarifs.

Le lancement de la PlayDate intervient dans le pire des contextes possibles (sans compter que le projet semblait déjà fragile dès son lancement). La mini-console devait initialement être commercialisée en 2020, et un lancement cette année semble pour le moins compromis. Panic donnera de nouvelles infos lors d’un stream qui sera diffusé sur YouTube à partir de 18 h (heure de Paris).