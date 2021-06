E3 2021 : Warner Bros Games ne présentera pas ses gros jeux

Ceux qui attendaient l’E3 2021 pour en savoir plus sur les jeux Hogwarts Legacy (Harry Potter), Gotham Knights ou Suicide Squad: Kill the Justice League vont connaître une déception. En effet, Warner Bros Games annonce qu’il ne partagera pas de détails à leur sujet. C’est assez étonnant sachant qu’il s’agit de gros titres, avec une grosse attente de la part des joueurs (tout particulièrement pour le premier).

La conférence de Warner Bros Games à l’E3 2021 va en réalité présenter un seul jeu : Back 4 Blood. C’est à se demander si ce titre à lui seul mérite une conférence à l’E3. L’éditeur indique à TechRadar que c’est le cas. Il est probable que les joueurs ne soient pas forcément de cet avis.

Back 4 Blood est un je de tir à la première personne développé par Turtle Rock Studios et édité par Warner Bros Interactive Entertainment. Il sortira en octobre 2021 sur Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 et sur Windows. Turtle Rock a annoncé le jeu en mars 2019.

Pour sa part, Hogwarts Legacy est un jeu dans l’univers d’Harry Potter et plus exactement à l’école Poudlard. Le titre devait voir le jour en 2021, avant d’être reporté à 2022. Quant à Gotham Knights et Suicide Squad: Kill the Justice League, ce sera dans l’univers DC avec une sortie pour 2022.