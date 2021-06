YouTube teste l’affichage des commentaires à droite de la vidéo

YouTube est en train de tester un nouveau système d’affichage pour que les commentaires apparaissent à droite de la vidéo. Le test a été repéré par certains utilisateurs sur l’application Android du service de vidéos. Il est possible que ce soit également sur iOS, mais il n’y a pour l’instant pas de confirmation.

Comme on peut le voir sur le GIF ci-dessous, le fait de mettre une vidéo en plein écran affiche la vidéo à gauche et les commentaires à droite. Ce système peut être pratique pour ceux qui veulent lire les commentaires, tout en jetant un coup d’œil à ce qu’il se dit.

Une expérience similaire est déjà plus ou moins possible à ce jour. La vidéo est à l’horizontale et les commentaires apparaissent en dessous. Avec son test, YouTube veut permettre la même chose, mais avec le smartphone en mode paysage et non en mode portrait.

Il n’y a pour l’instant pas d’information quant à la disponibilité des commentaires à droite des vidéos YouTube en plein écran. Il ne semble pas exister un moyen pour forcer à avoir la nouvelle option, YouTube a choisi certains utilisateurs au hasard. La disponibilité pour tous devrait se faire dans quelques semaines ou quelques mois.