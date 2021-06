Yuji Naka, co-créateur de Sonic, quitte Square Enix après l’échec de Balan Wonderworld

Il est parfois difficile d’être et d’avoir été. Yuji Naka est une légende du jeu vidéo, mais une légende qui n’a pas bien vieilli. Co-créateur de titres aussi cultes que Sonic, Nights into Dreams, Phantasy Star Online, ou bien encore ChuChu Rocket!, directeur de la Sonic Team jusqu’en 2006, Yuji Naka a perdu de son influence au moment de la création de son propre studio baptisé Prope (studio spécialisé dans les jeux mobiles). Embauché en 2018 par Square Enix pour le projet Balan Wonderworld (un jeu assez inspiré de l’univers fantasmagorique de Nights), Yuji Naka savait qu’il n’avait aucun droit à l’erreur.

Yuki Naka, co-créateur de Sony et de Phantasy Star Online

Malheureusement pour le créateur, Balan Wonderworld a été un échec retentissant : seulement 2100 copies physiques écoulées au Japon, et une absence notable de tous les classements de ventes mondiaux. Pire encore la critique a éreinté le jeu, considérant que ce dernier affichait un gameplay vieillissant. Une claque magistrale pour le tandem Naoto Oshima/Yuji Nata, à qui l’on doit pourtant le tout premier jeu Sonic sur Mega Drive.

Yuji Naka a confirmé son départ de Square Enix au mois d’avril dernier, et laisse entendre, ce qui est encore plus triste, qu’il pourrait mettre un terme à sa carrière de créateur de JV. Le jeu vidéo évolue vite, très vite, et ce qui définissait un bon jeu dans les années 90 n’est pas (toujours) ce qui définit encore un titre potable en 2020. Yuji Naka l’aura sans doute appris à ses dépens.