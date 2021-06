Les Xbox Series X/S auront bien droit au FidelityFX Super Resolution d’AMD (FSR)

Si l’on attend toujours que Microsoft daigne dégainer les premiers gros jeux exclusifs de ses Xbox Series, la firme de Redmond ne faiblit pas concernant les annonces techniques. Après le FPS Boost et l’annonce des premiers jeux compatibles Dolby Vision (et Dolby Atmos pour faire bonne mesure), Microsoft vient de confirmer que les Xbox Series auront droit au FidelityFX Super Resolution d’AMD (FSR), destiné à concurrencer le DLSS de Nvidia.

Le FSR est un procédé d’Upscale (ou de super sampling) permettant d’afficher en 4K des images calculées en 2K ou FULL HD, et donc d’économiser des ressources de calcul que l’on pourra réaffecter sur des effets de rendu (ray-tracing, global illumination, etc.) ou sur les fps (60 ou 120 fps en 4K par exemple). Il est à noter noter tout de même que le FSR ne sera pas aussi performant que le DLSS de Nvidia, ce dernier s’appuyant sur de l’IA afin de faire de l’upscale sans pertes de détails (ce qui n’est pas le cas du FSR). Ce nouveau mode d’affichage pourrait largement profiter à la Xbox Series S, cette dernière étant forcément limitée par ses 4 flops (contre 12 tflops pour la Series X).

12 tflops, full RDNA2, FPS Boost, Dolby Vision, Dolby Atmos, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALL), et maintenant le FSR d’AMD, la Xbox Series X a vraiment fière allure sur le papier. Tout ceci est fort alléchant, mais ON VEUT DES JEUX MAINTENANT !