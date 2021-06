EGRET II mini : Taito annonce à son tour une mini-borne d’Arcade… à écran rotatif !

Après la MVX Arcade Bartop de SNK, la Neo Geo Mini et l’Astro City Mini de Sega, voilà donc que Taito lance à son tour une mini borne d’arcade blindée de jeux rétro. L’EGRET II mini est une réplique miniature de la borne d’arcade éponyme, avec cette fois un petit twist bien sympathique, l’écran rotatif à 90° ! Certains titres (notamment les shoot them up) se jouant en effet sur des écrans plus hauts que larges, l’écran rotatif sera donc bien utile pour éviter les énormes bordures noires.



La borne dispose en outre d’un port HDMI (pour basculer sur grand écran), d’un port de carte SD, de deux ports USB-A pour les manettes externes, d’un port jack, et fonctionne uniquement sur port USB-C (pas de batterie interne), via un câble d’1,5m fourni dans la boite. 3 manettes externes seront proposées, dont une avec un trackball intégré !

La manette externe avec Trackball sera livrée en bundle avec une carte SD qui contiendra les titres suivants : Strike Bowling, Arkanoid,Plump Pop, Syvalion, Cameltry, et Arkanoid Returns

40 jeux seront intégrés dans la borne, dont les titres suivants :

Space Invaders

Lunar Rescue

Qix

Elevator Action

Chack’n Pop

Bubble Bobble

Rastan Saga

Rainbow Islands Extra

New Zealand Story

Don Doko Don

Violence Fight

Cadash

Liquid Kids

Metal Black

Kaiser Knuckle

Le lancement de l’EGRET II mini a été fixé au 2 mars 2022, uniquement au Japon dans un premier temps. La borne seule sera facturée à 170 dollars (en conversion yen/dollars), la manette avec trackball à 100 dollars, le stick externe à 80 dollars et le gamepad à croix directionnelle à 30 dollars. Un bundle comprenant la borne et les trois manettes sera proposé à 450 dollars.