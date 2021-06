La NASA annonce deux missions pour Vénus

Vénus va avoir de la visite, et cela faisait longtemps que ce n’était plus arrivé (exactement depuis 1989 et la mission Magellan). La NASA vient en effet d’annoncer non pas une mais deux missions pour Vénus. Finalistes du programme Discovery, les missions DAVINCI+ et VERITAS devront être lancées avant la fin de la décennie (d’ici à 2030 donc) tandis que leur budget conjoint ne pourra pas dépasser les 500 millions de dollars.

Vénus est la seconde planète du système solaire. Elle orbite autour du soleil tous les 224,7 jours terrestres. L’atmosphère de Vénus est composée à 96,5% de dioxyde de carbone et la température à sa surface dépasse les 400°

La mission DAVINCI+ sera lancée (s’il n’y a pas de « COVID 2 le retour ») en 2028, avec pour objectif d’échantillonner l’atmosphère vénusienne depuis 1978. Ces données permettront peut-être de confirmer la présence lointaine d’un Océan sur Vénus, une hypothèse scientifiquement probable mais pas encore totalement démontrée. A noter que la sonde principale de cette mission transportera avec elle un petit robot exploratoire. Ce robot sphérique devra pénétrer l’atmosphère vénusienne, et récolter des données sur les différents éléments qui la composent. Le rover prendra aussi des clichés de la surface, et notamment des images des Tesselles (les plus anciennes roches de Vénus).

Deux ans après DAVINCI+, la mission VERITAS prendra son envol. Une nouvelle sonde cartographiera cette fois l’ensemble de la surface de la planète. La NASA cherche à savoir si des volcans sont toujours actifs sur Vénus, et si l’activité géologique y est encore intense (mouvement de plaques tectoniques par exemple). Depuis l’annonce de la NASA, plusieurs scientifiques ont exprimé leur satisfaction de voir que Mars n’occuperait pas tout le spectre de la recherche spatiale à venir.