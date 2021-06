Le très attendu The King of Fighters 15 glisse en 2022

Après une campagne marketing et de teasing intense, avec de nombreux trailers pour la présentation de chacun des combattants (une vingtaine dans le jeu), on était en droit de penser que KoF 15 (The King of Fighters 15) se rapprochait rapidement de sa date de lancement. En outre SNK avait clairement précisé que le jeu de combat sortirait en 2021.

Patatras, l’éditeur annonce aujourd’hui que la sortie de KoF 15 est reportée… au début de l’année 2022. Au vu des différents trailers, ce report est franchement une surprise (et pas une bonne). SNK tente de se justifier au mieux et invoque des soucis liés au Covid :« Le calendrier de développement que nous nous étions fixé au départ a été affecté par l’augmentation constante des cas de COVID-19 au Japon. Nous avons finalement conclu que la qualité du produit devait passer en premier et cette décision entraîne une modification de la fenêtre de sortie. Nous vous demandons sincèrement de faire preuve de patience et de compréhension alors que nos équipes de développement continuent de travailler dur sur KOF XV à l’approche de sa sortie ».

Entre la pénurie de composants, les tensions extrêmes sur le stock des consoles new-gen ou des GPUs pour PC, et les reports de jeux qui s’accumulent, cette année 2021 est bien partie pour être encore plus pénible que la précédente. KoF XV sortira donc en 2022 sur PC et sur les consoles Xbox One/Series et PS4/PS5.