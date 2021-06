Une startup dévoile une imprimante 3D capable de produire des batteries pour véhicules électriques

La batterie est peut-être LE composant clef d’un véhicule électrique. Une startup californienne s’apprête à révolutionner la production de ce composant. La jeune société Sakuu Corporation a en effet mis au point la toute première imprimante 3D capable de fabriquer des batteries destinées à des véhicules électriques. Ce procédé inédit pourrait permettre de faire baisser le coût de production des batteries, et donc incidemment celui des véhicules électriques.

Sakuu s’appuie sur la technologie Solid State Batteries (SSB) qui fonctionne principalement sur la base d’un électrolyte solide (le plus souvent de la céramique). Sur le papier, le SSB cumule les avantages : ce type de batterie ne prend pas feu facilement, (même en cas de choc), et dispose d’une capacité de stockage plus grande que celle des batteries actuelles.

Seul soucis, ces batteries étaient jusqu’ici particulièrement complexes à produire. L’imprimante 3D de Sakuu permet de résoudre ce soucis et d’envisager le saut vers la production à échelle industrielle. En combinant le dépôt de matériaux par projection et la technologie de fusion sur lit de poudre (SAF), Sakuu parvient à produire des batteries SSB à haute densité, exemptes qui plus est de cobalt et d’autres éléments peu recyclables.

Avant d’envisager la production de batteries pour des voitures électriques, Sakuu vise le marché des deux roues et celui des voiturettes. Leur première batterie, la KeraCel, sera commercialisée dans le courant de l’année.