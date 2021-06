Destruction All-Stars (PS5) : le titre multi fait un tel flop que les joueurs seront remplacés par des bots

A en écouter certains, il est de bon ton de voir chaque exclusivité de Sony comme un coup gagnant. Alors certes, Demon’s Souls ou bien encore Returnal sont de véritables perles, et les Rachet & Clank et autres Horizon Forbidden West s’annoncent franchement solides, mais l’on oublie parfois un peu vite les quelques ratés de la plateforme. Que dire en effet du honteux Godfall, ou du franchement pas terrible Destruction All-Stars ? Situé à la jonction d’un Destruction Derby et d’un Battle Royale, Destruction All-Stars s’annonçait pourtant comme la grosse exclusivité fun et multijoueurs de la PS5.

L’imbroglio autour du prix de l’exclu, fixé à 80 euros avant de finalement intégrer le PS+, n’annonçait pas un démarrage flamboyant. Au final, le jeu de tutures en arènes, aussi clinquant et bling que les caisses de Fast and Furious, s’est très vite retrouvé… sans joueurs. Forcément, c’est un poil énervant pour celui qui cherche une partie multi et doit patienter des plombes parce qu’il n’y a pas assez de joueurs pour remplir une session.

Confronté à cette désertification accélérée de la zone de jeu, le studio Lucid Games a trouvé l’idée du siècle : remplacer les joueurs manquants… par des bots ! « Avec une communauté de la taille de celle de Destruction All-Stars, répartie dans le monde entier, nous avons des heures de pointe et des périodes d’activité où les joueurs sont peu nombreux dans le matchmaking en ligne […] . Nous voulons nous assurer que les matchs sont remplis à pleine capacité avec autant de vrais joueurs que possible, mais s’il manque X joueurs lors du matchmaking, les bots IA prendront les places restantes ».

Lucid Games le dit en termes élégants, mais les commentaires acides des joueurs montrent que personne n’est dupe : Destruction All Stars a été rapidement abandonné par les joueurs, faute de nouveaux contenus réguliers. Autre erreur sans doute, l’absence de cross gen PS4-PS5. La base installée PS4 étant sans commune mesure avec les quelques millions de PS5 disséminées dans le monde, il était peut-être un poil irréfléchi de faire de ce titre une exclusivité new-gen. Peut-être…