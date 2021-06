Sony WF-1000XM4 : après le design et les specs, un nouveau leak dévoile les tarifs

Les WF-1000XM4, nouveaux intras sans fil Sony à réduction de bruit active, n’ont plus vraiment de secret pour personne. Après les leaks sur le design et les specs (voir vidéo commerciale ci-dessous), place donc à la seule info encore manquante, c’est à dire le prix. Nos confrères de WinFuture.de croient en effet savoir que les WF-1000XM4 seront facturés à 279,99 euros, un tarif conséquent et qui laisse donc présager de belles performances sonores.



Rappelons que les WF-1000XM4 devraient disposer d’une puce V1 signée Sony (l’équivalent du H1 chez Apple), de la recharge sans fil, d’un système de réduction de bruit active adaptatif au bruit ambiant, du spatial audio, du LDAC (via une activation manuelle dans l’application Headphones Connect), d’un capteur de vibration osseuse pour les appels, de l’Hi-RES Audio, le tout à la norme IPX4 et avec 24 heures d’autonomie sur une charge. Voilà qui explique aussi sans doute la note particulièrement salée.

Si l’on s’appuie sur les données de la FCC, Sony devrait officialiser ses WF-1000XM4 vers la mi-juin.